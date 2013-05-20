Тюремщики говорят, что не дождались от Тимошенко обещанного заявления

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не сдержала своего слова и, несмотря на обещания в письменном виде выразить свою позицию относительно готовности быть этапированной для участия в заседании Киевского районного суда Харькова 21 мая, так ничего на имя руководства колонии и не написала.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Зная о постоянных попытках осужденной устроить провокации против пенитенциарной службы, руководство колонии приняло решение все же обеспечить все необходимые условия для этапирования осужденной в упомянутый суд завтра, 21 мая», говорится в сообщении.

Поскольку от Тимошенко постоянно звучат упреки о якобы противодействии сотрудников пенитенциарной службы в вопросах ее доставки на судебные заседания, ГПтС информирует, что все необходимые документы для организации этапирования оформлены, и 21 мая, «как всегда, конвой и автомобили сопровождения будут ожидать решения осужденной относительно ее участия в судебном заседании».

Кроме того, ГПтС информирует, что Тимошенко «написала заявление на имя судьи, который рассматривает дело относительно налоговых злоупотреблений и махинаций корпорации ЕЭСУ, в котором сообщает неправдивые сведения о том, что якобы дело, которое должен начать слушать суд, уже закрыто».

Она также в этом же заявлении требует в ее отсутствии рассмотреть ходатайство о закрытии дела относительно ЕЭСУ, «чем, собственно, сама же себе противоречит», отмечает ГПтСУ.

Кроме того, как известно, в отсутствие подсудимого лица суд не уполномочен рассматривать любые ходатайства по сути дела. Данное заявление руководство колонии направило в суд.