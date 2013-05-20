Кабмин наконец передаст ВР на ратификацию соглашение с Кипром

Соответствующее распоряжение КМУ (№302 от 15 мая т.г.) размещено на сайте правительства.

«Подать на ратификацию Верховной Радой Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к ней, подписанные 8 ноября 2012 в г. Никосии», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2012 года Кабинет министров Украины подписал с правительством Республики Кипр Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, согласно которой Украина намерена отказаться от 30-летней практики предоставления налоговых льгот компаниям, зарегистрированным в этой стране. Новая Конвенция между Украиной и Кипром заменит действующее Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанное еще 29 октября 1982 года.

Министерство финансов Украины отказалось обнародовать текст Конвенции до ратификации документа Верховной Радой.