МВФ даст Кипру миллиард долларов на 3 года

Об этом говорится в сообщении фонда, которым располагает УНИАН.

Первый транш одобренной программы Extended Fund Facility в размере 86 млн евро (110,7 млн долл. США) власти Кипра получат немедленно.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала главным приоритетом Кипра стабилизацию банковской системы. Раздутый банковский сектор в первую очередь стал причиной проблем страны, после того как пострадал от потерь по кредитам, выданным Греции.

Лагард в своем распространенном фондом заявлении, также отметила, что программа помощи Кипру подвергается "значительным рискам", так как экономика страны, вероятно, будет сокращаться в следующие два года.

"Макроэкономический прогноз подвержен высокой неопределенности и риски для программы значительны. Пространства для неуспешной реализации нет. Полное и своевременное осуществление программы критически важно для сохранения репутации и достижения целей программы", - сказала Лагард.

Кипру придется выполнить определенные условия, включая ликвидацию второго крупнейшего банка и причинение убытков крупным вкладчикам, чтобы получить помощь от МВФ и Евросоюза на общую сумму 10 млрд евро (13 млрд долл. США).

Согласно прогнозам МВФ, экономика Кипра сократится в 2013 году на 9% и на 4% в 2014 году, прежде чем начнет восстанавливаться в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2013 года Кипр перевел финансовую систему страны в режим чрезвычайного положения. В парламент был внесен антикризисный пакет законопроектов, ограничивающий движение капитала и снятие наличных. По мнению властей, такие меры должны были спасти остров от финансового дефолта.

В рамках этих мер Центробанк страны сообщил, что крупные вкладчики самых больших банков Кипра могут потерять около 60% сбережений, превышающих 100 000 евро.

Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец первого квартала 2013 года составляла 31,8%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,692 млрд долларов США. При этом инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,817 млрд долл.