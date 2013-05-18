«Антифашистов» на Европейской площади развлекают «Братья Карамазовы»

На Европейской площади в Киеве для участников антифашистского марша начался концерт.

На Европейской площади в Киеве для участников антифашистского марша, организованного Партией регионов, начался концерт. Как передает корреспондент УНИАН, первой на концерте выступает группа “Братья Карамазовы”. Официальная часть акции завершилась, некоторые участники марша начали расходиться.

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