Милиция насчитала 40 тысяч «антифашистов» и только 4 тысячи оппозиционеров
13:25, 18 мая 2013Политика
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По данным милиции, в антифашистском марше принимает участие 43 тысячи человек, в акции “Вставай, Украина!” - 4 тысячи.
Милиция посчитала участников акций
По данным киевской милиции, в антифашистском марше, организованном Партией регионов, принимает участие 43 тысячи человек, в то же время в акции оппозиции “Вставай, Украина!” - 4 тысячи.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве, отметив, что каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано.
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