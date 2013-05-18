Милиция насчитала 40 тысяч «антифашистов» и только 4 тысячи оппозиционеров

По данным киевской милиции, в антифашистском марше, организованном Партией регионов, принимает участие 43 тысячи человек, в то же время в акции оппозиции “Вставай, Украина!” - 4 тысячи.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве, отметив, что каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано.