Представитель Васильковской ТИК убедил суд, что кандидата в мэры зарегистрируют

Об этом УНИАН сообщил адвокат Поповича Николай Недилько.

По его словам, сегодня Киевский апелляционный административный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы Поповича на решение Окружного административного суда Киева, которым была подтверждена правомерность действий членов ТИК относительно отказа в регистрации его кандидатом в мэры.

При этом адвокат подчеркнул, что решение о перенесении заседания было принято судом по просьбе представителя ТИК, который обосновал свое ходатайство тем, что сегодня теризбирком зарегистрирует Поповича кандидатом, и таким образом будет отсутствовать суть спора.

В то же время Недилько отметил, что сторона жалобщика не согласна с тем, что судебный процесс необходимо прекратить. Во-первых, по словами Недилько, у Поповича и его защиты есть все документы, подтверждающие правомерность требований, во-вторых, если не будет решения суда, а ТИК зарегистрирует Поповича кандидатом в мэры, у других претендентов на должность городского председателя Василькова будет возможность обжаловать такое решение ТИК в судебном порядке и снять Поповича с избирательной гонки.

Кроме того, как отметил Недилько, если будет соответствующее решение суда в пользу Поповича, то это даст основания требовать от ЦИК роспуска всего состава территориальной избирательной комиссии на основании того, что ее члены являются предвзятыми.

Следующее судебное заседание Киевского апелляционного административного суда по рассмотрению жалобы Поповича должно состояться завтра в 10.00.

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Василькова назначены на 2 июня.

Избирательная комиссия не зарегистрировала экс-мэра города Поповича кандидатом на должность городского председателя Василькова.

13 мая Окружной административный суд Киева отказал Поповичу в удовлетворении жалобы на неправомерные действия территориальной избирательной комиссии, по решению которой ему было отказано в регистрации кандидатом на должность городского председателя Василькова.