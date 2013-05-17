«УДАР»: Поезд Севастополь-Киев, где едут активисты, задержали на 5 часов

Об этом сообщили активисты “УДАРа”, которые едут на митинг оппозиционных сил в столице, информировали УНИАН в пресс-службе партии.

Поезд отправился из Севастополя в 12.35 и 5 часов простоял под Бахчисараем, отметили активисты.

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“По расписанию время прибытия поезда в Киев - 07.31 и уже сейчас понятно, что он не успеет приехать к началу финальной акции «Вставай, Украина!». Ведь начало марша – в 12.00”, - подчеркивают «УДАРовцы».

Как отметили в партии, неофициально проводники говорят, что им предварительно сообщили об этой задержке, и она связана с акциями оппозиции в Киеве. «Укрзализныця» планирует задерживать время прибытия большинства поездов по ст. Киев-Пассажирский, говорится в сообщении.

В “УДАРе” отмечают, что не только представители оппозиции из Севастополя и АР Крым не смогут попасть на акции протеста, но и активисты из Мелитополя, Запорожья и Днепропетровска - городов, по которым проходит маршрут поезда №40.

Около 17.30 поезд, наконец, отправился от станции Верхняя Садовая в направлении Киева.

Между тем в «Батькивщине» заявили, что в Луганске и Мариуполе активистов оппозиции, которые едут в Киев на акцию протеста «Вставай, Украина!», снимают с поездов.

В частности, как говорится в переданном УНИАН сообщении, сегодня милиция и проводники не пустили в поезд «Киев-Луганск» около 50 активистов.

«Все это происходило под руководством начальника смены Ольги Татарченко и подполковника милиции Евгения Дубовского. Они оправдывали свои незаконные действия «руководством специальной инструкцией», - подчеркнули в «Батькивщине».

При этом проводников и милицию не интересовало, что у активистов есть все необходимые документы и билеты, добавили в оппозиции.

Кроме того, людей, которые намеревались принять участие в акции оппозиции 18 мая, сняли с поезда «Мариуполь-Киев». Несколько активистов забрали в милицию, сообщили в «Батькивщине».

Партия «Батькивщина» требует от Генерального прокурора и министра внутренних дел привлечь к уголовной ответственности всех лиц, совершавших беззаконие.

В свою очередь, в Главном управлении ГСЧС в АРК сообщили, что движение поездов в направлении Севастополя прервано из-за обнаруженных в непосредственной близости от железнодорожного полотна снарядов и мин времен войны.

«Утром в пятницу поступило сообщение о том, что в одном километре от станции «Сирень» под Севастополем, на расстоянии 4-5 метров от железнодорожного полотна, были обнаружены артснаряды и две минометные мины, в этой связи движение поездов было приостановлено», - отметили в крымском главе МЧС.

Прибывшие на место специалисты обнаружили 8 взрывоопасных предметов: 6 артиллерийских снарядов различных калибров и 2 минометные мины.