«Батькивщина»: У сторонников оппозиции на крымском вокзале украли билеты

В Симферополе неизвестные украли проездные документы у сторонников оппозиции из Крыма, которые планировали ехать в столицу на общенациональную акцию протеста «Вставай, Украина!» 18 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, как говорится в сообщении, в помещении железнодорожного вокзала Симферополя к группе активистов подошли неизвестные, выхватили 52 железнодорожных билета, которые были приобретены сторонниками оппозиции, и исчезли в неизвестном направлении.

Активисты обратились к правоохранителям. Одного из нападающих задержали для дачи показаний.

Как заявила народный депутат Людмила Денисова, которая представляет АР Крым в парламенте, несмотря на препятствия, руководители областных организаций приложат все усилия, чтобы доставить граждан в столицу для участия в митинге 18 мая.

В свою очередь в «Укрзалізниці» разъяснили, что утерянные и украденные проездные документы на проезд железнодорожным транспортом не восстанавливаются.

«Такой порядок на железнодорожном транспорте существовал и до введения именных посадочных документов, до 6 апреля 2013 года», - проинформировали УНИАН в пресс-центре «Укрзалізниці».

«Проездные и перевозочные документы с исправлениями, дополнительными надписями, сделанными лицами, к компетенции которых это не относится, а также поддельные считаются недействительными и деньги за них, как и за утерянные, не возвращаются», - это регламентировано Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, утвержденными приказом Министерства инфраструктуры, подчеркивается в сообщении.