В Одессе активизировали борьбу с самостроями и захватами пляжей

Группа во главе с мэром обнаружила, что на якобы несуществующей стройке вовсю кипит работа, трудятся десятки строителей. 15 человек были задержаны и в 8 часов утра их передали прибывшим сотрудникам милиции. При этом мэру не понадобилось решение суда, предписание исполнительной службы, помощь правоохранительных органов. " Подводный охотник" быстро превратился в жертву: операция проходила быстро и решительно. Мэра сопровождала группа " сочувствующих" одесситов численностью примерно человек 100.

Отмечается, что мэр известен своими решительными действиями в отношении незаконных построек или самозахватов пляжей.

Мэр показал, что не собирается обращать внимание на " формальности" и будет наводить порядок железной рукой. Костусев пообещал всем одесситам свободный проход вдоль моря независимо от того, кому и когда были переданы в аренду те или иные пляжи.

Пример разгромленного " Ночного охотника" стал для многих причиной пересмотреть отношение к Костусеву, отмечают аналитики. Рейтинг мэра за последнее время стал одним из самых высоких с 2010 года.