Тимошенко поделилась своим масштабным планом

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что Украина станет настоящей частью Европы, когда победит «коррумпированный авторитаризм».

Об этом говорится ее обращении ко Дню Европы, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«День Европы постепенно, год за годом, отвоевывает свое место в нашем праздничном календаре. Еще в позапрошлом и в начале прошлого века наши предки-гении, светочи украинской национальной мысли дали нам ясный указатель – вернуться на наше естественное историческое место, в Европу», - отметила Тимошенко.

По ее мнению, момент окончательного возвращения Украины в Европу сегодня одновременно и близок, и далек как никогда. «Близок, потому что наши европейские партнеры сделали все, чтобы Украина стала частью Европы и протянули нам руку искренней дружбы. Но далек, потому что эта рука зависла в воздухе перед надменным и необезображенным интеллектом лицом украинского режима», - отметила Тимошенко.

«Евроинтеграционное словоблудие представителей власти никого не должно вводить в заблуждение. Судить следует не по словам. Режим уже четвертый год возводит между Украиной и Европой новейший железный занавес отчуждения, насаждая в Украине политическое и экономическое средневековье, что вопиюще противоречит европейским ценностям», - говорится в обращении.

По словам Тимошенко, «дорога в Европу открыта, но большой гнилой колодой лежит на этом пути коррумпированный авторитаризм». «Пока мы его не победим, Украина не вернется в Европу, а Европа как способ организации нашей жизни не придет в Украину. Отстранение Януковича от власти – это первый на самом деле действенный пункт нашей евроинтеграционной программы», - заявила экс-премьер.

«Пока в Украине будет такой шабаш, как сейчас, соглашение будет оставаться лишь на бумаге «грустными строками», даже если будет подписано. Но правящая семья рано или поздно займет свое место в прошлом украинской истории, и тогда соглашение станет надежной основой для развития наших отношений с ЕС, а его выполнение создаст условия для нашей заявки на полноправное членство в Евросоюзе», - заявила Тимошенко.

«Это – не просто слова. Это – мой план», - добавила она.