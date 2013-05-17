Оппозиционеры принесли на Банковую 5 тысяч подписей за освобождение Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, Забзалюк сообщил журналистам, что в АП зарегистрировали обращение жителей Николаевской области. По его словам, в соответствии с действующим законодательством, ответ на обращение должны предоставить в 10-дневный срок.

Как отметил председатель правозащитного движения “Всеукраинская комиссия справедливости” Михаил Соколов, на протяжении нынешней весны жители Николаевской области выражали свое мнение по поводу ситуации с политзаключенными в Украине, поставили 5007 подписей «категорически против» того, чтобы в Украине были такие заключенные.

“Нас очень подбодрило решение Президента относительно Юрия Луценко, и мы считаем, что если обратимся от людей к Виктору Януковичу с просьбой, то таким образом будем инициировать приближение решения о помиловании Тимошенко”, - сказал Соколов, отметив, что люди оставляли свои подписи для того, чтобы все политзаключенные в Украине были амнистированы.