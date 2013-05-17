Мэр Тернополя созывает депутатов, чтобы разобраться с драками на 9 мая

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, распоряжения о созыве внеочередной сессии Надал подписал сегодня. Сессия назначена на 9 часов утра 20 мая.

В распоряжении указано, что сессия созывается на основании ходатайства председателя депутатской фракции ВО «Свобода» в Тернопольском городском совете Ирины Бурды и многочисленных обращений общественных организаций.

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На заседании депутаты хотят заслушать отчет начальника Тернопольского городского отдела управления МВД Украины в Тернопольской области Александра Хилюка и прокурора Тернополя Виталия Сидорова о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и результаты деятельности на территории города Тернополя, а также относительно действий правоохранительных органов в парке Славы 9 мая.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Тернополе в парке Славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода” и сторонниками «Свободы».

10 мая прокуратура открыла уголовное производство по факту хулиганства во время празднования Дня Победы в Тернополе.

Пятерых представителей ВО «Свобода», которые принимали участие в столкновении с милиционерами в парке Славы 9 мая, суд уже приговорил к 5 суткам админареста.

Еще одного задержанного во время столкновения приговорили к 3 дням ареста, а двум сторонникам молодежной организации "Сокол" назначен штраф в размере 250 грн каждому.