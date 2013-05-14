Свободовцам за столкновения с милицией 9 мая в Тернополе дали 5 суток

Четырех представителей ВО «Свобода», которые принимали участие в столкновении с милиционерами 9 мая в парке Славы в Тернополе, приговорили к 5 суткам админареста, еще одного задержанного во время столкновения приговорили к 3 дням ареста. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», соответствующее решение принял сегодня Тернопольский горрайонный суд.

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В пресс-службе отметили, что судья не принял к сведению показания «свободовцев» о том, что они принимали участие в общественной встрече с народными депутатами Украины, которая проходила в парке Славы.

Поэтому решением суда они привлечены к административной ответственности по ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще двум сторонникам молодежной организации "Сокол" присуждено уплатить по 250 грн штрафа.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Тернополе в парке Славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода” и сторонниками «Свободы».

Нардепы от ВО «Свобода», которые перекрыли движение колонне коммунистов, отмечали, что номер указанного утром 9 мая судом решения горсовета не отвечает номеру принятого на внеочередной сессии решения, которое запрещало проводить массовые мероприятия с советской символикой. Они настаивали, что решение горсовета о запрещении использования советской символики является действующим.

Сотрудники спецподразделения милиции “Беркут”, которые шли перед колонной коммунистов, прорвали «живую цепь» «свободовцев». Когда один из народных депутатов от “Свободы” начал бить по каскам бойцов спецподразделения, началось столкновение, во время которого депутат получил синяки на лице, на нем полностью порвали рубашку.

Нескольких людей, которые препятствовали движению колонне коммунистов, правоохранители задержали.

Когда коммунисты покинули парк Славы в окружении большого количества правоохранителей, кто-то бросил в них дымовую шашку.

10 мая прокуратура открыла уголовное производство по факту хулиганства во время празднования Дня Победы в Тернополе.