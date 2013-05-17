Луценко: смещение Януковича не решит проблему страны

Об этом он заявил в интервью львовской газете „Високий замок” (№70 от 16 мая 2013 г.).

По мнению экс-министра, важным является „команда единомышленников Президента и есть ли у него стратегия следующих действий”.

„Янукович – лишь бородавка на уродливом лице нынешней системы власти. Поэтому не стоит все приводить к упрощенной схеме: сбросим Януковича, поставим правильного лидера – тогда и заживем. Уже раз обожглись на такой вере в вождя”, - отметил Луценко.

По его словам, из "помаранчевых" неудач нужно делать выводы.

„Главное - не кто Президент. Важнее, есть ли у него команда единомышленников и стратегия разрушения системы олигархии, которая уничтожает страну и людей. Еще важнее – есть ли у него стратегия дальнейших действий”, - отметил Луценко.