Главное за день: обзор топ-новостей

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Киевские власти обещают не мешать оппозиции «поднимать» столицу

Киевская горгосадминистрация не планирует обращаться в суд и запрещать проведение массовых мероприятий и политических акций 18 мая в столице. Однако оппозиция все равно готовится к возможным изменениям маршрута своей акции в случае препятствий со стороны «антифашистского марша». Последний, по мнению Арсения Яценюка, запланирован именно с целью помешать проведению акции "Вставай, Украина", поскольку, как утверждает Геннадий Москаль, власть сама записала Украину в "фашистские" государства.

Наконец, организаторы массовых мероприятий 18 мая договорились идти по разным маршрутам, в связи с чем в субботу будет перекрыт центр Киева.

Вице-президент Европарламента призывает Украину выполнить необходимые требования

Вице-президент Европейского парламента Яцек Проташевич (группа народных партий, Польша) призывает Украину "серьезно отнестись ко всем требованиям, выдвинутых ЕС, необходимые для подписания этого соглашения и придерживаться своих публичных обещаний и обязательств, в частности для решения вопроса избирательного правосудия и достижения ощутимого прогресса в необходимых реформах".

В то же время, посол ЕС в Украине Ян Томбинский считает, что если бы Европейский Союз сейчас решал вопрос о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной, то ответ был бы отрицательным.

Кабмин в 2013 году планирует обеспечить рост ВВП около 3%

Николай Азаров напомнил, что Кабинет Министров принял программу активизации экономики и планирует до конца года выйти на рост ВВП около трех процентов.

Председатель Высшего совета юстиции сложил свои полномочия

Председатель Высшего совета юстиции Колесниченко и его заместитель Изовитова сложили свои полномочия в связи с завершением трехлетнего срока пребывания в должности.

В японском порту произошел пожар на корабле с российско-украинским экипажем

В японском порту Вакканай на северном острове Хоккайдо загорелся камбоджийский крабовоз с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев. По сообщению МИД Украины, во время пожара пострадал один украинец. Также погибли шестеро россиян.

Дэвид Бекхэм объявил о завершении карьеры футболиста

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Дэвид Бекхэм заявил, что оставит профессиональный футбол после окончания текущего сезона.