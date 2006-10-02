Наша Украина через час рассмотрит поведение Януковича

Сегодня на 10.00 запланировано проведение заседания политсовета и президиума блока “Наша Украина”.

Как сообщила УНИАН руководитель информационного департамента блока “Наша Украина” Татьяна МОКРИДИ, на повестке дня заседание один вопрос: “Выполнение положений Универсалу национального единства и ход переговорного процесса по коалиции”.

Как сообщал УНИАН, источник в «Нашей Украине» ранее сообщил, что президиум блока «Наша Украина» и политсовет блока также планирует рассмотреть ситуацию, связанную с намерениями премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА освободить “оранжевых” губернаторов – в частности, председателя Полтавской ОДА Валерия АСАДЧЕВА (член УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия промышленников и предпринимателей) - за неудовлетворительное решение проблем, сдерживающих экономическое и социальное развитие соответствующих регионов.