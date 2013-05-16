Председатель Высшего совета юстиции сложил свои полномочия

Владимир Колесниченко сложил полномочия председателя Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов.

По его словам, также сегодня Лидия Изовитова сложила полномочия заместителя председателя Высшего совета юстиции.

Кивалов подчеркнул, что сложение полнолмочий связано с тем, что закончился трехгодичной срок пребывания их в должности. При этом он напомнил, что на второй срок они не могут избираться.

Также Кивалов сообщил о том, что сегодня избран новый заместитель председателя Высшего совета юстиции Удовиченко, который был судьей Высшего хозяйственного суда. При этом подчеркнул, что его избрали единогласно. При этом он добавил, что Изовитову избрали руководителем кадровой секции, «а в Высшем совете юстиции, чтобы было понятно, есть председатель, есть один заместитель и есть два руководителя секциями кадровой и дисциплинарной секции».

Кивалов сказал, что осталась вакансия