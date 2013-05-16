Томбинский считает, что сейчас Украине отказали бы в ассоциации с Евросоюзом

Если бы Европейский Союз сейчас решал вопрос о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной, то ответ был бы отрицательным.

Об этом сказал председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский на конференции “Украина - ЕС: на пути к общему будущему”.

“Если бы меня сегодня спросили, будет ли Соглашение об ассоциации подписано, мой ответ был бы - нет. Потому что с европейской стороны еще есть много ожиданий от Украины относительно выполнения соответствующих задач”, - сказал он.

При этом Томбинский признал, что было сделано много работы. В частности, он выразил удовлетворение, что Верховная Рада опять начала работать.

По словам Томбинского, основная ответственность за работу парламента лежит на большинстве и правительстве.

Он также подчеркивает необходимость принимать качественные законодательные акты о европейской интеграции.

“Мы отслеживаем все законодательные акты именно под этим углом зрения - не только количества, но и качества. В сентябре мы увидим, насколько качество отвечает ожиданиям европейской стороны”, - сказал Томбинский.

По его словам, качество законов должно волновать, прежде всего, украинцев, поскольку данные законы будут применяться именно в Украине, а не за рубежом.

Он также отметил, что сегодня Украина и ЕС переходят к новой фазе сотрудничества.

“Мой мессидж - новая фаза будет еще важнее, чем предыдущая, потому что сейчас мы входим в фазу, когда подключаются все стороны, и здесь мы уже не подписываем документы. Важно не само подписание, а внедрение в жизнь того, что прописано в Соглашении об ассоциации”, - сказал Томбинский.

Именно поэтому, по его словам, ЕС будет фокусировать свое внимание на демократии, верховенстве права и работе украинского парламента.

Относительно украинского парламента, то, по его словам, складывается “просто фантастическая ситуация”, когда четыре из пяты партий, представленных в ВР, выступают за подписание Соглашения об ассоциации.

“Именно этой возможностью следует воспользоваться на уровне парламента, но этого не случится, если гражданское общество не подключается и не является партнером”, - сказал Томбинский.

Он отметил, что украинцы должны знать, в чем заключается содержание Соглашения об ассоциации.

“Я знаю, что в Украине не совсем четкая картина для большинства украинского общества, хотя большинство людей за европейскую интеграцию”, - прибавил председатель Представительства ЕС в Украине.