Вице-президент Европарламента призывает Украину выполнить необходимые требования

Об этом говорится в его комментарии относительно сегодняшнего решения Еврокомиссии, текст которого передан УНИАН.

“Сегодняшнее одобрение Комиссией юридического предложения, которое рекомендует подписание Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, является техническим, но очень конкретным шагом, демонстрирующим четкую преданность ЕС и открытость к его ближайшим соседям и партнерам, таким как Украина”, - отмечается в комментарии.

“В этом контексте я призываю украинское правительство не утратить этот момент и серьезно отнестись ко всем требованиям, выдвинутым ЕС, которые необходимы для подписания этого соглашения, и придерживаться своих публичных обещаний и обязательств, в частности относительно решения вопроса выборочного правосудия и достижения ощутимого прогресса в необходимых реформах”, - добавил Проташевич.

По теме: Еврокомиссия одобрила проект решения Совета ЕС по подписанию ассоциации с Украиной

Вице-президент Европарламента подчеркнул, что отношения Украина-ЕС остаются на раздорожье, а также выразил убеждение в том, что лишь конкретные и адекватные действия Киева могут обеспечить единогласную поддержку подписания соглашения странами - членами ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня Еврокомиссия одобрила проекты решений Совета ЕС о подписании, временном применении и о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.