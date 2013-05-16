Судно с российско-украинским экипажем горит в порту Японии

05:30, 16 мая 2013
Мир
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Судно "Тайган", плавающее под флагом Камбоджи, с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев, горит в японском порту Вакканай на северном острове Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.

Три человека спасены и направлены в больницу, их жизни ничто не угрожает. О судьбе остальных членов экипажа не сообщается.

К месту пожара направлено 6 пожарных расчетов и 2 корабля службы безопасности на море, однако из-за сильного пламени спасателям пока не удается проникнуть на корабль.

Судно "Тайган" водоизмещением 497 тонн, которое перевозит крабов, вошло в порт города Вакканай во вторник, сообщает РИА Новости.

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