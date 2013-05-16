Около тысячи львовских "фронтовиков" попробуют добраться до Киева

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН и.о. председателя Львовской областной организации политической партии „Фронт Змин”, депутат Львовского областного совета Николай Кадыкало.

„18 мая в Киеве представители Львовской областной организации „Фронта Змин” будут активно участвовать в акции оппозиционных сил. В Киев выедут члены партии, депутаты-„фронтовики” местных советов Львовщины, а также сторонники нашей политической силы. Уже около тысячи представителей и сторонников „Фронта Змин” от Львовщины выразили желание выехать в Киев”, - сообщил Николай Кадыкало.

Он также отметил, что „выезды состоятся из Львова и районов области, даже если будут препятствия – будут «ремонтировать» дороги и останавливать автобусы”.

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Как сообщал УНИАН, на 18 мая в Киеве запланировано проведение масштабной акции оппозиции „Вставай, Украина!”

15 мая народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что власть планирует перекрыть подъезды в Киев, чтобы не пустить людей на акцию «Вставай, Украина!».

"Говоря о митинге 18-го в Киеве - поступает интересная информация из областей. По направлению к Киеву все дороги и республиканские трассы с вечера 17 мая будут перекрыты нарядами ГАИ. Каждая такая "засада" будет реагировать на все средства передвижения от маленького микроавтобуса до туристического большого автобуса», - отметил он.

«Работает система опознавания, паролей - чтобы пропустить ПРавильных трудящихся на Киев - митинговать против "оголтелых фашистов" - и не пустить «смутьянов», едущих на акцию "Вставай Украина!". А пропустить нужно: Полтавская область - 3000 человек, Сумская - 2500, Харьковская - 3500... Работники водоканалов, теплосетей, коммунальных служб. Куда же без учителей», - добавляет Аваков.