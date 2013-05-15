В оппозиции заявляют, что власть расставила «ловушки» на подъездах к Киеву

В оппозиции заявляют, что власть планирует перекрыть подъезды к Киеву, чтобы не пустить людей на акцию «Вставай, Украина!».

В частности, об этом народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

«Говоря о митинге 18-го в Киеве - поступает интересная информация с областей. По направлению к Киеву все дороги и республиканские трассы с вечера 17 мая - будут перекрыты нарядами ГАИ. Каждая такая "засада" будет реагировать на все средства передвижения от маленького микроавтобуса до туристического большого автобуса», - отметил он.

«Работает система опознавания, паролей - чтобы пропустить ПРавильных трудящихся на Киев - митинговать против "оголтелых фашистов" - и не пустить «смутьянов», едущих на акцию "Вставай Украина!". А пропустить надо: Полтавская область - 3000 человек, Сумская 2500, Харьковская 3500... Работники водоканалов, теплосетей, коммунальных служб. Куда ж без учителей», - добавляет Аваков.

«Вот такое единение трудящихся. Власть, несмотря на всю либеральную разболтанность нашего социального протеста – боится… А я просто приглашаю: приходите 18-го мая на Европейскую площадь в Киеве. Не за Юлю или Яценюка, Луценко или Кличко - за себя приходите!», - подчеркнул депутат.