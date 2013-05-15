Главное за день: обзор топ-новостей

Подробнее - в нашем обзоре:

Украина в тестовом режиме начала импорт газа через Словакию

Украина с сегодняшнего дня начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме. Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. «Будет тестироваться и проводиться обмен информацией в течение 7-10 дней», - сказал министр.

Суд допросил Кириченко

Печерский районный суд Киева начал допрос бывшего помощника и партнера экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко Петра Кириченко, который является свидетелем обвинения по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня. Свидетель заявил, что лично передал Александру Мильченко по прозвищу «Матрос» деньги за убийство народного депутата Евгения Щербаня. Также Кириченко считает, что наиболее заинтересованной в убийстве Щербаня могла быть Юлия Тимошенко, поскольку через возглавляемую ею корпорацию «Единые энергетические системы Украины» осуществлялись поставки газа в Донецкий регион. Более того, он рассказал, что деньги за убийство бизнесмена переводились именно Тимошенко. Об этом он сказал, отвечая на вопрос прокуроров. "Мне известно от Лазаренко, что деньги заплатила Тимошенко", - сказал свидетель. Тимошенко на суде не было. По словам тюремщиков, несмотря демонстрируемые Власенко заявления, Тимошенко отказалась от этапирования и продолжила курс реабилитационных процедур. На что Батькивщина заявляет, что тюремщики врут относительно нежелания Тимошенко ехать в суд.

Нафтогаз в I квартале увеличил чистый убыток почти вдвое

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 87% - до 7,75 млрд грн из 4,14 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Украина в I квартале сократила расходы на импорт нефти в 6 раз

Украина в январе-марте 2013 сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 6 раз - до 115,376 млн долл. с 682,698 млн дол., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Миллер хвастается, что газопровод в обход Украины протянут «очень-очень» скоро

Глава российского газового монополиста «Газпрома» Алексей Миллер заявляет, что газопровод «Ямал-Европа-2» в обход Украины может быть построен в «очень-очень» короткие сроки, поскольку не требует больших затрат. «Самое главное, что я хотел бы подчеркнуть и что отличает этот проект от других проектов, это то, что уже в настоящее время есть соответствующая договорная база между Россией и Польшей - это межправительственное соглашение по реализации проекта «Ямал-Европа-2». Заявления Миллера сразу опроверг вице-премьер и министр экономики Польши Януш Пехотинский. "Это классический механизм русской шутки", - иронично заявил Пехочинский в эфире местного польского телеканала.

ВР не поддержала законопроект Януковича об усыновлении

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления", внесенный Президентом Украины. За данное решение проголосовали лишь 123 народных депутатов (при необходимых 226) из 413, зарегистрированных в сессионном зале.