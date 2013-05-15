Кириченко заявил, что лично передал деньги за убийство Щербаня
Свидетель Петр Кириченко заявил, что лично передал Александру Мильченко по прозвищу «Матрос» деньги за убийство народного депутата Евгения Щербаня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кириченко заявил сегодня во время допроса в суде по делу об убийству Щербаня.
«Он позвонил и сказал, что он выполнил работу для Тимошенко и Лазаренко. Сказал, что это очень серьезно, и сказал за что именно — убийство Щербаня», - сообщил Кириченко.
Он добавил, что после этого лично передал Мильченко деньги.
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Также Кириченко рассказал, что познакомился с Павлом Лазаренко, так как тот требовал у него 50% от прибыли за право заниматься внешнеэкономической деятельностью. Кириченко отметил, что решился на такое сотрудничество с Лазаренко и добавил, что ему было известно о том, что Юлия Тимошенко сотрудничает с Лазаренко по тому же принципу.
Кириченко отметил, что в 1992 году Лазаренко имел два счета в женевском банке, куда он должен был перечислять деньги. Кириченко добавил, что вначале Лазаренко ежемесячно лично с ним летал в Женеву, чтобы проверять состояние этих счетов, но после того как стал премьер-министром, поручал это Кириченко.
Свидетель рассказал, что однажды Лазаренко позвонил ему и сообщил, что «над Тимошенко нависла смертельная угроза от донецких». Кириченко добавил, что это было связано с поставками газа. Он отметил, что Лазаренко поинтересовался, нет ли у него «криминального авторитета», который бы мог решить проблему. Кириченко сказал, что сообщил Лазаренко о том, что знаком с Мильченко по прозвищу «Матрос». По словам свидетеля, он познакомил Мильченко и Лазаренко. После разговора Лазаренко поручил Кириченко передать «Матросу» 3 млн долларов.
Кириченко утверждает, что Лазаренко передал ему полмиллиона долларов наличными из собственного сейфа, которые он сразу же отвез Мильченко. После этого, как сообщил Кириченко, Лазаренко и Тимошенко перестали отвечать на телефонные звонки Мильченко, поэтому «Матрос» начал связываться с ним лично. По словам Кириченко, Мильченко говорил ему, что сделал для Тимошенко и Лазаренко очень серьезное дело, и ему необходима остальная сумма, а позже даже начал угрожать самому Кириченко.
Свидетель сообщил, что вначале Лазаренко не передавал оставшуюся сумму Мильченко, однако после общений с ним лично было принято решение передать «Матросу» остальные деньги. Кириченко добавил, что Мильченко второй раз получил лишь часть обещанной суммы, а остаток денег уже получила его жена после смерти.
Кириченко также добавил, что в частных разговорах Мильченко упоминал, что совершил действия по договоренности с Тимошенко и Лазаренко не сам, и ему нужно было отдать часть суммы соучастникам.
Справка: 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Юлии Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлу Лазаренко умышленного убийства по корыстным мотивам.
Кириченко был помощником и бизнес-партнером Лазаренко.