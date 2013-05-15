Кириченко заявил, что лично передал деньги за убийство Щербаня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кириченко заявил сегодня во время допроса в суде по делу об убийству Щербаня.

«Он позвонил и сказал, что он выполнил работу для Тимошенко и Лазаренко. Сказал, что это очень серьезно, и сказал за что именно — убийство Щербаня», - сообщил Кириченко.

Он добавил, что после этого лично передал Мильченко деньги.

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Также Кириченко рассказал, что познакомился с Павлом Лазаренко, так как тот требовал у него 50% от прибыли за право заниматься внешнеэкономической деятельностью. Кириченко отметил, что решился на такое сотрудничество с Лазаренко и добавил, что ему было известно о том, что Юлия Тимошенко сотрудничает с Лазаренко по тому же принципу.

Кириченко отметил, что в 1992 году Лазаренко имел два счета в женевском банке, куда он должен был перечислять деньги. Кириченко добавил, что вначале Лазаренко ежемесячно лично с ним летал в Женеву, чтобы проверять состояние этих счетов, но после того как стал премьер-министром, поручал это Кириченко.

Свидетель рассказал, что однажды Лазаренко позвонил ему и сообщил, что «над Тимошенко нависла смертельная угроза от донецких». Кириченко добавил, что это было связано с поставками газа. Он отметил, что Лазаренко поинтересовался, нет ли у него «криминального авторитета», который бы мог решить проблему. Кириченко сказал, что сообщил Лазаренко о том, что знаком с Мильченко по прозвищу «Матрос». По словам свидетеля, он познакомил Мильченко и Лазаренко. После разговора Лазаренко поручил Кириченко передать «Матросу» 3 млн долларов.

Кириченко утверждает, что Лазаренко передал ему полмиллиона долларов наличными из собственного сейфа, которые он сразу же отвез Мильченко. После этого, как сообщил Кириченко, Лазаренко и Тимошенко перестали отвечать на телефонные звонки Мильченко, поэтому «Матрос» начал связываться с ним лично. По словам Кириченко, Мильченко говорил ему, что сделал для Тимошенко и Лазаренко очень серьезное дело, и ему необходима остальная сумма, а позже даже начал угрожать самому Кириченко.

Свидетель сообщил, что вначале Лазаренко не передавал оставшуюся сумму Мильченко, однако после общений с ним лично было принято решение передать «Матросу» остальные деньги. Кириченко добавил, что Мильченко второй раз получил лишь часть обещанной суммы, а остаток денег уже получила его жена после смерти.

Кириченко также добавил, что в частных разговорах Мильченко упоминал, что совершил действия по договоренности с Тимошенко и Лазаренко не сам, и ему нужно было отдать часть суммы соучастникам.

Справка: 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Юлии Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлу Лазаренко умышленного убийства по корыстным мотивам.

Кириченко был помощником и бизнес-партнером Лазаренко.