Суд начал допрос свидетеля по делу Щербаня

Как передает корреспондент УНИАН, допрос проходит в формате видеоконференции из США в здании Апелляционного суда Киева.

На заседании присутствуют защитники обвиняемой по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которую не доставили в суд.

Народных депутатов Украины не допустили на заседание и рекомендовали наблюдать за допросом в конференц-зале суда.

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Лазаренко умышленного убийства по корыстным мотивам.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня уже допрошено 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.

Допрос Кириченко, который проживает в США, дважды переносился: сначала по ходатайству защиты Тимошенко, а во второй раз – по ходатайству генерального консула Украины в Сан-Франциско (США), несмотря на то, что дипломат не является участником процесса и не имеет права обращаться к суду с ходатайством.