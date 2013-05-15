Кириченко рассказал, кто больше всех желал смерти Щербаню

Свидетель Петр Кириченко считает, что наиболее заинтересованной в убийстве в 1996 году народного депутата, бизнесмена Евгения Щербаня могла быть Юлия Тимошенко, поскольку через возглавляемую ею корпорацию «Единые энергетические системы Украины» осуществлялись поставки газа в Донецкий регион.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кириченко заявил сегодня в суде, отвечая на вопросы прокуроров.

В частности, на вопрос, кто, по его мнению, является заказчиком убийства Щербаня, Кириченко ответил: “Известно мне, что заказчиками были Тимошенко и Лазаренко. Известно мне это от Мильченко (одного из исполнителей убийства Щербаня - УНИАН)”.

На уточняющий вопрос, кто мог быть инициатором заказа убийства, Кириченко сказал: “Мне тяжело сказать, скорее всего, Тимошенко, поскольку она там (в Донецкой области - УНИАН) работала. Так что, скорее всего, она”.

По словам Кириченко, ему известно, что Александр Мильченко (по прозвищу «Матрос»), Тимошенко и Лазаренко встречались, а известно это стало со слов самого Мильченко, но вместе он этих трех человек никогда не видел.

При этом Кириченко утверждает, что не знал, за что именно передавал Мильченко деньги, полученные от Лазаренко.

“О том, что это деньги за убийство Щербаня, я узнал от “Матроса”, когда он рассказал мне”, - сказал Кириченко.