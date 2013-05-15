В Польше заявления Миллера об обходном газопроводе назвали «русскими шутками»

Сегодняшние заявления Миллера, о сразу опроверг вице-премьер и министр экономики Польши Януш Пехотинський.

"Это классический механизм российской шутки", - иронично заявил Пехочинський в эфире местного польского телеканала TVN 24, пишет Зеркало недели.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что межправительственное соглашение между Польшей и Россией еще с 1993 года является правовой основой для строительства газопровода "Ямал-Европа-2" в обход Украины.

Польский вице-премьер назвал строительство нового газопровода не более чем простой "российской инициативой", которая является скорее "телевизионно-газовой, чем реально конструктивным проектом".

"Мало того, что у нас уже есть Nord Stream-II ("Северный поток"), но будет Nord Stream III и, возможно, IV, V, если на это согласятся в Великобритании", - сказал чиновник.

Справка УНИАН. 3 апреля 2013года Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал-Европа-2» через Беларусь. Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев. Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал-Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

19 апреля Туск принял решение уволить министра государственного имущества Николая Будзановского за недостаточный контроль над государственными компаниями, который стал очевидным после подписания меморандума с российским "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".

В случае реализации проекта, этот газопровод станет третьим в обход Украины после уже построенного россиянами "Северного потока" и "Южного потока", сооружение которого началось в конце 2012 года.