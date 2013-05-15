Тюремщики не договорились с Тимошенко: конвой уехал, она - на процедурах

Об этом заявил начальник Качановской колонии Игорь Колпащиков после очередного общения с осужденной, сообщает пресс-служба ГПтСУ.

По его словам, хотя в последнем своем заявлении осужденная Тимошенко отметила, что требует доставить ее в суд, однако на само этапирование не согласилась.

"То есть даже в своем заявлении она говорит о том, что мы якобы должны делать это (транспортировать - ред.) силой. Это уже провокация, хотя она даже не села в автомобиль. А о применении силы мы даже мысли не допускаем. По состоянию на сейчас, осужденная вместо конвойной машины пошла на массажные процедуры", - отметил Игорь Колпащиков.

Он также добавил, что если бы осужденная Тимошенко хотела участвовать в допросе, то она воспользовалась бы видео-конференцией. А так, об ее отказе от этапирования составили акт и передали его в суд.

"Я уже поблагодарил наших коллег, которые организуют конвой и сопровождение, за напрасно потраченное их время", - добавил Игорь Колпащиков.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко написала заявление с требованием обеспечить 15 мая ее доставку на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого будет допрошен Петр Кириченко, свидетель обвинения по делу об убийстве в 1996 году депутата Евгения Щербаня.

Как сказал защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко: «Позиция Юлии Владимировны, еще раз подчеркну, неизменна. Она требует доставки в суд, несмотря на состояние здоровья, несмотря на то, что это может серьезно навредить ее здоровью. Поскольку речь идет об абсурдных, но обвинениях тяжелых, и при этом суд, в нарушение закона, не пользуется императивной нормой п. 5 ст. 138 нового УПК, когда суд обязан перенести рассмотрение или любое действие, если лицо находится в стационаре медицинского заведения, поскольку суд этого не делает, Юлия Владимировна требует, чтобы ее доставили, даже с риском для здоровья».

По его словам, такое заявление передано в администрацию Качановской исправительной колонии Харькова, в которой Ю.Тимошенко отбывает наказание.