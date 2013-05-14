Власенко: Тимошенко требует доставить ее на допрос Кириченко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко написала заявление с требованием обеспечить 15 мая ее доставку на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого будет допрошен Петр Кириченко, свидетель обвинения по делу об убийстве в 1996 году депутата Евгения Щербаня.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Позиция Юлии Владимировны, еще раз подчеркну, неизменна. Она требует доставки в суд, несмотря на состояние здоровья, несмотря на то, что это может серьезно навредить ее здоровью. Поскольку речь идет об абсурдных, но обвинениях тяжелых, и при этом суд, в нарушение закона, не пользуется императивной нормой п. 5 ст. 138 нового УПК, когда суд обязан перенести рассмотрение или любое действие, если лицо находится в стационаре медицинского заведения, поскольку суд этого не делает, Юлия Владимировна требует, чтобы ее доставили, даже с риском для здоровья», - сказал Власенко.

По его словам, такое заявление передано в администрацию Качановской исправительной колонии Харькова, в которой Ю.Тимошенко отбывает наказание.

Как сообщал УНИАН, завтра, 15 мая следственный судья Печерского райсуда Киева проведет в режиме видеоконференции допрос Кириченко, который сейчас находится на территории США.