Батькивщина заявляет, что тюремщики врут, потому что Тимошенко рвется в суд

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии “Батькивщина”.

«Пенитенциарная служба продолжает распространять манипулятивную информацию относительно лидера оппозиции. Вчера тюремщики в очередной раз сообщили неправду о том, что Юлия Тимошенко вроде бы отказывается ехать на судебное заседание по следственным действиям по допросу свидетеля Петра Кириченко, которое сегодня в 16.00 в режиме видеоконференции планирует провести судья Оксана Царевич», - говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркивают неизменность позиции Тимошенко относительно личного присутствия во время допроса якобы «свидетелей» ГПУ по делу Щербаня» и приводят копию заявления лидера оппозиции, в котором она требует доставить ее на допрос свидетеля, и спрашивают: «какие еще заявления нужны тюремщикам?».

«Позиция Юлии Тимошенко неизменна: она настаивает на личном присутствии во время допроса всех свидетелей по делу Щербаня», поскольку речь идет о тяжелом обвинении.

Лидер оппозиции, даже невзирая на риск для здоровья, настаивает на личном присутствии на судебном заседании, однако это ее право нарушается. Суд должен либо прекратить расследование до выздоровления Юлии Тимошенко, либо доставить ее в Киев. Однако вместо этого, по приказу Банковой, продолжаются спекуляции вокруг Юлии Тимошенко», - отмечают в пресс-службе “Батькивщины”.

В партии требуют прекратить спекуляции относительно темы доставки Тимошенко в суд, поскольку «лидер оппозиции не является свободным человеком, и не может самостоятельно и по собственному усмотрению куда-то ехать или не ехать, потому что вопрос доставки – это исключительно компетенция власти и тюремной администрации».

«Всем давно понятен своевольный, заказной и политически мотивированный характер всех действий власти относительно Юлии Тимошенко. Именно об этом идет речь в недавнем решении ЕСПЧ, где независимый суд заявил о незаконном и своевольном характере ареста Юлии Тимошенко и политической мотивации ее преследования. Все абсурдные обвинения против Юлии Тимошенко, в том числе и относительно «дела Щербаня», - это политико-пропагандистское шоу власти, цель которого - очернить политического оппонента и исключить его из активной политической жизни. То, что «дело Щербаня» существует лишь в головах руководителей ГПУ - Кузьмина-Пшонки-Фроловой - подтверждают и манипуляции с «остановкой-возобновлением» следственных действий в сфабрикованном против лидера оппозиции деле», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 14 мая защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что экс-премьер требует своей доставки на допрос Кириченко, невзирая на возможный вред здоровью.

Позже вечером Государственная пенитенциарная служба Украины распространила информацию о том, что Тимошенко воздерживается от высказывания каких-либо пожеланий относительно своего этапирования 15 мая на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого планируется допросить Кириченко, являющегося свидетелем обвинения по делу об убийстве в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.