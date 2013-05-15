Кириченко: Деньги за убийство Щербаня заплатила Тимошенко

Об этом он сказал, отвечая на вопрос прокуроров. "Мне известно от Лазаренко, что деньги заплатила Тимошенко", - сказал свидетель.

Он также пересказал, что на их встрече в "Национале" Тимошенко сначала отказывалась платить Мильченко, сомневаясь, что это он убил Щербаня, а потом согласилась заплатить, сообщает Украинская правда.

"В конце концов она сказала, что заплатит", - сказал Кириченко.

На вопрос, чьи деньги перечислялись Мильченко, Кириченко ответил: "Кажется, это деньги" Somali ". Он также сказал, что за компанией стояла Тимошенко.

В то же время защитник экс-премьера Сергей Власенко спросил, как получилось, что первые деньги от "Somali Int" фирме Кириченко "Орфин" пришли только через восемь дней после оплаты Мильченко.

Кириченко указал, что ему неважно было, от какой кампании пришли деньги.

"Это было как с одной кармана в другой переложить, у меня было 10 счетов", - оправдался свидетель.

На вопрос, есть ли у него доказательства, что Лазаренко передавал деньги Мильченко наличными, Кириченко возмутился: "Как вы представляете, я что должен фотографировать, как Лазаренко пакует деньги? Вы хоть думайте, что говорите?", - Сказал он.

Отсутствие этих показаний он объяснил тем, что следователи у него об этом не спрашивали.