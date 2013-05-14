Эксперт рассказал, почему оппозиция не захотела отменять неприкосновенность

«Отказ оппозиции голосовать за отмену депутатской неприкосновенности был ожидаемым»,- заявил в разговоре со «Взглядом» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя результаты голосования по законопроекту, отменяющему неприкосновенность депутатов.

Напомним, за данное решение проголосовали только 190 народных депутатов (при необходимых 226) из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Фракция Партии регионов дала 150 голосов в поддержку законопроекта, фракция коммунистов — 30 голосов. Также законопроект поддержали 8 внефракционных нардепов и по одному из оппозиционных фракций «Батькивщина», «УДАР», и «Свобода».

«Это обычное дело, и все к этому привыкли. Уже много раз такое было, что оппозиция заявляет во время предвыборной кампании, что будет поддерживать отмену неприкосновенности, но потому находится повод от этого отказаться», - заявил эксперт.

Он отметил, что оппозиция, не проголосовав за отмену неприкосновенности, оправдывает свои действия необходимостью защищаться от возможных преследований.

«Николай Томенко уже сказал, что власть хочет лишить неприкосновенности только народных депутатов, чтобы затем преследовать их как Юлию Тимошенко. Но они просто хотят сохранить такую привилегию, чтобы руки были развязаны», - заметил Погребинский.

По мнению эксперта, другой довод оппозиции, что неприкосновенности должны быть лишены не только нардепы, но и президент, и судьи является «надуманным».

«Есть решение Конституционного суда, и обойти его невозможно. Оппозиция говорит, что они против снятия неприкосновенности «из-за президента и судей», но по сути: раз вы выступали за снятие депутатской неприкосновенности, то ее и снимайте. Нужно быть последовательным», - заявил Погребинский.

Лозунг о снятии депутатской неприкосновенности теперь вряд ли будет звучать на митингах, ведь оппозиция утратила на него моральное право, считает эксперт.

«Вместо него возьмут «Долой преступную власть!». Будут требовать досрочных президентских выборов и тому подобное. О неприкосновенности и речи больше не будет», - сказал Погребинский.