Глава МИД Венгрии: Успех Восточного партнерства зависит от Украины

«Успех Восточного партнерства в значительной мере зависит от Украины. Мы все понимаем, то Украина - основная страна в Восточном партнерстве», - заявил министр иностранных дел Венгрии Янош Мартоний, открывая второй пленарный день шестого форума "Европа -Украина".

Также он выразил надежду, что соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано, однако отметил, что "нельзя делить шкуру неубитого медведя", передет Lb.ua.

"Нам кажется, что Украина сделала очень много для того, чтобы выполнить условия, выдвинутые со стороны ЕС в конце 2012 года. Вместе с тем, мы понимаем, что если соглашение не будет подписано, то сегодня еще даже сложно представить последствия", - заявил Мартоний.

"Сейчас есть большой шанс для подписания. Надеюсь, страны (члены ЕС) у которых еще остались сомнения (относительно целесообразности подписания Соглашения с Украиной), эти сомнения развеют и в итоге проголосуют "за", - добавил глава венгерского МИДа, отметив важность проведения данного форума незадолго до саммита в Вильнюсе.

В свою очередь, выступая на панельной дискуссии, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров подчеркнул, что будущее европейской политики - "за усилением регионального сотрудничества".

"Мы понимаем важность выполнения нами нашего европейского "домашнего задания", но также надеемся на вашу поддержку".

Напомним, шестой форум "Европа-Украина" открылся 12 мая в Будапеште аналитическим докладом Института Горшенина «Украина 2012. Трансформация». Документ анализирует изменения, произошедшие во внешней и внутренней политике Украины, экономике, обществе, в сферах прав человека, свобод СМИ, реформировании судоустройства и т.д. в минувшем году, что позволяет более отчетливо наметить прогнозы на развитие событий в 2013 г.