Фюле: Украине еще много надо сделать, чтобы оправдать ожидания ЕС

Фюле еще раз приветствовал недавнее решение Киева освободить экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука: «Сейчас мы видим некоторый прогресс с украинской стороны на всех трех участках, включая политически мотивированное судопроизводство, - говорит Штефан Фюле. - Освобождение Луценко и Филипчука - это шаг в правильном направлении. Однако еще многое предстоит сделать, включая гарантии, что не будет повторения этого феномена», - заявил Фюле.

Еврокомиссар в интервью Радио Свобода опроверг какие-либо отсрочки для Киева, когда он объявляет об успехах на пути к ассоциации с ЕС. «Прежде всего, мы никогда не откладывали на потом конечный срок (для Киева). Министры иностранных дел ЕС в декабре очень четко заявили, что будут готовы подписать соглашение об ассоциации на ноябрьском Вильнюсском саммите. Однако они недвусмысленно указали на три сферы, в которых они ожидают решений от Украины путем последовательных и очевидных усилий», - говорит представитель Еврокомиссии, перечисляя проблемные стороны Украины, то есть, избирательное правосудие, программа реформ и, наконец, - несовершенное избирательное законодательство.

Совет министров иностранных дел ЕС еще в декабре прошлого года заявлял, что соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной можно будет подписать до вильнюсского саммита «Восточного партнерства», если Украина достигнет прогресса в трех областях: соответствия международным стандартам прошлогодних парламентских выборов и последующих действий по их результатам, продвижения Украины в преодолении избирательного правосудия и предотвращении его на будущее и проведении реформ, которые стороны определили совместно в порядке подготовки к ассоциации.