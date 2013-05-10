Фюле: Украине еще много надо сделать, чтобы оправдать ожидания ЕС
Комиссар по вопросам политики расширения Евросоюза Штефан Фюле говорит, что Украина уже предприняла шаги, чтобы оправдать ожидания ЕС, однако «еще много надо сделать» в этом направлении.
Фюле еще раз приветствовал недавнее решение Киева освободить экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука: «Сейчас мы видим некоторый прогресс с украинской стороны на всех трех участках, включая политически мотивированное судопроизводство, - говорит Штефан Фюле. - Освобождение Луценко и Филипчука - это шаг в правильном направлении. Однако еще многое предстоит сделать, включая гарантии, что не будет повторения этого феномена», - заявил Фюле.
Еврокомиссар в интервью Радио Свобода опроверг какие-либо отсрочки для Киева, когда он объявляет об успехах на пути к ассоциации с ЕС. «Прежде всего, мы никогда не откладывали на потом конечный срок (для Киева). Министры иностранных дел ЕС в декабре очень четко заявили, что будут готовы подписать соглашение об ассоциации на ноябрьском Вильнюсском саммите. Однако они недвусмысленно указали на три сферы, в которых они ожидают решений от Украины путем последовательных и очевидных усилий», - говорит представитель Еврокомиссии, перечисляя проблемные стороны Украины, то есть, избирательное правосудие, программа реформ и, наконец, - несовершенное избирательное законодательство.
Совет министров иностранных дел ЕС еще в декабре прошлого года заявлял, что соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной можно будет подписать до вильнюсского саммита «Восточного партнерства», если Украина достигнет прогресса в трех областях: соответствия международным стандартам прошлогодних парламентских выборов и последующих действий по их результатам, продвижения Украины в преодолении избирательного правосудия и предотвращении его на будущее и проведении реформ, которые стороны определили совместно в порядке подготовки к ассоциации.