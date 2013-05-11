Госсекретарь США: Вашингтон рассчитывает на освобождение Тимошенко

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри перед встречей с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщает РИА «Новости».

«Один из вопросов, которые я надеюсь обсудить сегодня, - работа с Европейским Сообществом с целью выполнения условий для подписания соглашения об ассоциации, которое, как мы надеемся, произойдет вскоре. В частности, мы надеемся на то, что лидеры проработают некоторые сложные вопросы, касающиеся этих преобразований. Мы надеемся, что в их число будет входить прекращение уголовного преследования некоторых людей, в особенности бывшего премьер-министра Тимошенко», - сказал Керри.

Ранее ЕС дал понять, что Соглашение об ассоциации с Украиной не будет подписано, если власти не освободят Тимошенко. В конце апреля представитель американского Госдепа Патрик Вентрелл заявлял, что США призывают освободить экс-премьера Украины.

Керри не стал подробно останавливаться на деле Тимошенко. По его словам, на переговорах с Кожарой будет обсуждаться сотрудничество в области безопасности.

«Мы твердо намерены помочь Украине работать над тем, чтобы стать процветающей европейской демократией, и мы ценим ее приверженность этой цели», - добавил госсекретарь США.