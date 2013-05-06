Украина будет бороться с незаконными мигрантами вместе с Исландией

Правительство Украины приняло распоряжение от 29 апреля 2013 г. № 277-р «Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Исландии о реадмиссии лиц», сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается, положения Соглашения направлены на создание правовых условий, необходимых для начала и координации сотрудничества компетентных органов двух стран по вопросам предупреждения и противодействия незаконной миграции.

В частности, подписание соглашения обеспечит введение в действие согласованных сторонами принципов и норм, которые определяют быстрые и эффективные процедуры идентификации, безопасного и организованного возвращения лиц, которые не выполняют правила въезда, выезда и пребывания на территориях государств договорных сторон.