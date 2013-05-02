Ушел из жизни выдающийся украинский кинорежиссер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, за 50 лет художественной деятельности Мащенко создал более 20 фильмов, воспитал плеяду талантливой творческой молодежи.

Среди работ Мащенко наиболее известны зрителям «Как закалялась сталь» (1973) и «Овод» (1980).

Мащенко - лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко (1983 год) и Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2011 году); народный артист Украины, профессор Национальной академии искусств Украины.

Также Мащенко является автором художественных произведений: «Заря для мамы», «Мама, родная, единственная...», «Вся красота земли», поэтического сборника «Рифмы» и др. В 2003 году вышел в свет сборник избранных произведений «Вы видели, как плачет птица...», в 2005 - «Последняя атака», в 2006 - «Василий Земляк в улыбках Николая Мащенко». В Национальном театре русской драмы им. Леси Украинки поставил пьесу А.Портеса «Дом, где все кувырком».

Родился Мащенко 12 января 1929 года. Трудовую деятельность начал в 1957 году на Киевской киностудии художественных фильмов. С 1989 по 2004 гг. был генеральным директором Киевской киностудии им. Довженко.

В связи со смертью выдающегося художника министр культуры Леонид Новохатько выразил соболезнования.