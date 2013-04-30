Архиепископы украинских церквей просят Януковича в Пасху помиловать Тимошенко

Архиепископы украинских церквей обратились к Президенту Украины Виктору Янукович с просьбой в Пасху помиловать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Проявить милосердие и, согласно христианской традиции, к Празднику Пасхи принять решение об освобождении Юлии Владимировны Тимошенко, а также осуществить ее полную юридическую и политическую реабилитацию», - просят Президента подписанты документа.

Священнослужители поддержали соответствующее обращение местных общин разных регионов Украины. Свои подписи поставили архиепископ Ривненский и Острожский (УПЦ КП) Илларион, епископ Кировоградский и Головановский Марк, епископ Вышгородский Агапит, митрофорный протоиерей, настоятель Сретенской часовни на Львовской площади Киева Сергей Ткачук (УПЦ КП). Обращение к Президенту также подписали настоятель прихода св. Петра Калнышевского отец Игнатий (УПЦ КП), митрофорный протоиерей, отец-декан Надворнянского деканата УПЦ КП Олег Траско, архиепископ Харьковский и Полтавский Игорь (УАПЦ) и протоиерей Сергей Мельник, настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы (УАПЦ).

Кроме того, свои подписи под обращением к В.Януковичу с просьбой освободить Ю.Тимошенко поставили самые известные общественные деятели Ривненской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. С подобным ходатайством к главе государства уже обратились представители почти всех регионов Украины, а также дипломаты, законодатели, политологи, представители экспертной среды, известные отечественные медики.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Комиссия при Президенте по вопросам помилования не нашла оснований для внесения предложений о применении помилования к Ю.Тимошенко.