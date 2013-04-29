В результате взрыва в Праге могли погибнуть от 3 до 4 человек
15:53, 29 апреля 2013Политика
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Жертвами взрыва в Праге могли стать от трех до четырех человек, сообщает Чешское телевидение со ссылкой на директора Пражской службы спасения Зденека Схваже.
Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях / Фото: Горсовет Праги
"Собаки несколько раз указали на место, где могут быть трое или четверо погибших", - сказал Схваже, передает РИА Новости.
Взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги, расположенном в районе улицы Дивадельни и набережной Сметаны, недалеко от Национального театра. По данным СМИ, пострадали 55 человек.
Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Спасатели эвакуировали более 220 человек из расположенных поблизости зданий.
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.
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