В результате взрыва в Праге могли погибнуть от 3 до 4 человек

"Собаки несколько раз указали на место, где могут быть трое или четверо погибших", - сказал Схваже, передает РИА Новости.



Взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги, расположенном в районе улицы Дивадельни и набережной Сметаны, недалеко от Национального театра. По данным СМИ, пострадали 55 человек.

Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Спасатели эвакуировали более 220 человек из расположенных поблизости зданий.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.