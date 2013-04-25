В УДАР уже устали опровергать фальшивые комментарии и заявления

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии заместителя председателя "УДАРа" Виталия Ковальчука.

«Заказные, откровенно грязные и лживые материалы о партии, ее лидере и народных депутатах размещают и тиражируют на интернет-ресурсах, - отметил В.Ковальчук. - Рассылка спама и вирусов якобы от партии, фальсифицированные сообщения от "УДАРа", фальшивые заявления якобы от депутатов (как было с Павлом Ризаненко, а сегодня происходит с Валерием Карпунцовым), мифические комментарии политологов о лидере партии - все это создает параллельную реальность, в которую рано или поздно попадут те, кто устраивает подобные провокации».

По убеждению заместителя председателя «УДАРа», такие заказные публикации не только являются попытками навредить имиджу партии, но и унижают репутации интернет-изданий, уничтожают доверие читателей к ним.

«Бессмыслицы под видом достоверной информации долго маскировать не удастся. Да и поливая грязью другого, сам вряд ли станешь белее», - подчеркнул В.Ковальчук.

В "УДАРе" отмечают, что достоверная информация о деятельности партии публикуется на официальном сайте партии, и призывают журналистов проверять информацию в пресс-службе "УДАРа".