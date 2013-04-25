В Кабмине обещают внедрять лучший опыт ЕС в регионах Украины

Согласно настоящего Протокола будет создан Координационный центр для имплементации лучших европейских практик в регионах Украины. Для разработки предложений будет создана совместная рабочая группа из представителей регионов Украины, а также общественных организаций ЕС и других структур, в том числе Европейского парламента, Комитета регионов и Европейской Комиссии. Протокол подписан в рамках проведения на Днепропетровщине Конференции Ассамблеи европейских регионов (АЕР).

Она пройдет с 25 по 27 апреля 2013 року. Конференция проходит в Украине впервые.

«Как Генеральному секретарю Ассамблеи европейских регионов мне очень приятно быть в Днепропетровске. Почему сегодня я здесь? В прошлом году в Днепропетровской области прошла Конференция стран «Восточного партнерства», организованной Александром Вилкулом. Мы присутствовали на мероприятии и четко видели желание Александра Вилкула и АРЕ предпринимать дальнейшие шаги. И сегодняшняя конференция является таким шагом. Отношении между АРЕ и Днепропетровской областью крайне важны, и для нас сегодня большая честь находиться в регионе. Что мы намерены сделать сегодня? У нас есть 3 очень важных пункта. Прежде всего, мы организуем работу 2 из 3 наших комитетов и крайне важным для местных и областных властей является привлечение в тематическую работу наших комитетов, касается образования, культуры и международных отношений АРЕ. В пятницу состоится тематическая работа комитета, посвященного развитию экономики европейских регионов », - сказал Генеральный секретарь АРЕ Паскаль Гьорген.

«Правительство внедряет в стратегии развития украинских регионов лучший опыт стран ЕС. Это является основой приближения к европейским стандартам качества государственного управления, современных технологий электронного управления, повышения качества медицины и образования. Соответственно это улучшает инвестиционный климат и способствует развитию экономики и межрегиональных связей », - сказал Александр Вилкул. В конференции принимают участие около 200 делегатов. Это депутаты Европарламента, руководители дипломатических учреждений, губернаторы регионов стран ЕС, руководители регионов Украины и представители других стран-участников Восточного партнерства ЕС.

В пятницу, 26 апреля, будет представлен опыт внедрения стратегий развития европейских регионов для руководителей областей Украини.Також работать выставка «Партнерство и взаимодействие. Поощрение деловых и партнерских проектов в области энергетики, поддержки малого и среднего бизнеса, образования, профессионального обучения, культуры и молодежи ». 27 апреля, в субботу, гости посетят ДПВО «Южмаш» и центр Петриковской росписи - поселок Петриковка.

Справка: Ассамблея европейских регионов (АЕР) - европейская межправительственная организация, созданная в 1985 г. Она объединяет регионы разных стран Европы. Напомним, договоренность о проведении конференции АРЕ на Днепропетровщине была достигнута Вице-премьер-министром Украины Александр Вилкул во время его визита в Брюссель (Бельгия) в январе 2013 года.