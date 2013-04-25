Лутковская не прогнозирует, каким будет решение Комиссии в отношении Тимошенко

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская не берется прогнозировать, каким будет решение Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом омбудсмен сказала сегодня во время прямой телефонной линии в редакции газеты “Комсомольская правда в Украине”.

“Я не знаю, каким будет решение комиссии. Комиссия является коллегиальным органом, который создан в соответствии с Указом Президента. В нее входит достаточное количество людей. Каким будет решение этого коллегиального органа, я прогнозировать не берусь”, - сказала она.

В.Лутковская также добавила, что не считает нарушением то, что она обратилась с просьбой о помиловании экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

“Я считаю, что нарушение закона не было”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня заседание Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования, на котором должно было рассматриваться обращение об освобождении осужденной экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, было перенесено на понедельник, 29 апреля.

18 апреля народные депутаты Александра Кужель, Мария Матиос, Людмила Денисова, Ирина Луценко и Лилия Гриневич передали Президенту Виктору Януковичу просьбу о помиловании экс-премьера Ю.Тимошенко, которую подписали более 20 женщин-депутатов.

В.Янукович в тот же день принял ее во внимание.

19 апреля ходатайство относительно Ю.Тимошенко было передано Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.

Комиссия должна его рассмотреть и внести свои предложения главе государства.

Также Ю.Тимошенко просили помиловать бывшие правительственные чиновники, деятели культуры и общественные деятели.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с РФ в 2009 году.

С конца 2011 года Ю.Тимошенко отбывает наказание в харьковской колонии, однако с мая 2012 года она находится на лечении в больнице в Харькове. В отношении нее возбуждено еще несколько уголовных дел.

Президент Украины В.Янукович 7 апреля после обращения омбудсмена помиловал заключенного экс-главу МВД Ю.Луценко. В тот же день он вышел из колонии.