Блогер раскопал, что новый инвестор TBi - многодетная женщина из Новой Зеландии

Об этом пишет общественный активист Дмитрий Гнап в своем блоге на "Украинской правде".

Как известно, ранее Николай Княжицкий опубликовал у себя в блоге копии выдержек из Госреестра, в которых указаны новые владельцы канала ТВi.

"Интересные две зарубежные фирмы, на которые теперь вроде записаны активы канала ТВi. Первая - это" Уилкокс Венчерз Лтд." с Британских Виргинских островов - ее размер взноса в уставный фонд - безумная цифра в 50 гривен", - пишет Гнап.

95% канала ТВi, как видно из документов, предоставленных Княжицким, принадлежит британской компании Балмор Инвест Лимитед, зарегистрированной в Лондоне на Шеперд Маркет Стрит 8.

"Директором и владельцем 100% акций Balmore Invest Limited является некая гражданка Новой Зеландии Рейчел Эми Эриксон (Rachel Emy Erickson)", - указывает Гнап.

"Кроме нового владельца ТВi, она еще возглавляет более двухсот фирм, очевидно выполняя роль номинального директора и владельца. А еще, как пишут новозеландские журналисты, Рэйчел Эми Эриксон известна тем, что является подругой новозеландца Яна Тейлора (Ian Тaylor ) и матерью его троих детей ", - отмечает он.

"Этого персонажа знает много журналистов-расследователей. Несколько лет назад он создал величественное гнездо из оффшорных компаний в Новой Зеландии для международного отмывания денег. Услугами Тейлора пользовались: мексиканские и колумбийской наркокартели, азиатские мафиозные группировки "Триада ", несколько террористических сетей и даже правительство Северной Кореи ", - напоминает активист.

Гнап также напоминает, что услугами "прачечной" Тейлора пользовались и украинские чиновники.

Как известно, TVi вчера сообщил, что новым гендиректором телеканала ТВi стал Артем Шевченко, а новым инвестором - Александр Альтман. В то же время владелец телеканала Константин Кагаловский заявил о рейдерском захвате канала и о легитимности гендиректора Натальи Катеринчук.

Коллектив телеканала решил бастовать до разрешения конфликта между владельцами телеканала.