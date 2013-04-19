Двое регионалов воздержались при голосовании за недоверие Азарову

Народные депутаты от фракции Партии регионов - Екатерина Ващук и Яков Безбах - воздержались во время сегодняшнего голосования в Верховной Раде относительно выражения недоверия Кабинету министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты голосования, размещенные на официальном сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

За данное решение проголосовало только 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку правительства не голосовали 7 депутатов партии "Батькивщина". Согласно результатам голосования, в зале отсутствовали Николай Мартыненко, Андрей Павелко, Леонид Сергиенко, Андрей Шевченко, Виталий Данилов, Денис Дзендзерский, Сергей Фаермак.

Кроме того, не голосовали 7 депутатов «УДАРа», включая Виталия Кличко (который в зале отсутствовал). Кроме него не голосовали Эдуард Гурвиц, Николай Паламарчук, Юрий Савчук, Ярослав Дубневич, Виктор Пинзеник, Павел Рябикин.

Из фракции Партии регионов за отставку правительства не голосовал ни один депутат. Из фракции «Батькивщина» - «за» проголосовали 88 из 95 членов фракции, «УДАР» - «за» 35 из 42, КПУ – «за» 21 из 32 депутатов, внефракционные - 10 из 32. Фракция ВО «Свобода» голосовала за отставку правительства в полном составе – 36 депутатов.

Постановлением предусматривалось принять резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины.

В документе отмечено, что деятельность Кабмина нелегитимна, поскольку в нарушение требований статьи 114 Конституции Украины на рассмотрение Верховной Рады не была подана Программа деятельности Кабинета министров Украины.

Проектом постановления предусматривалось признать, что правительственные инициативы бессистемны и проявили свой антинародный характер, а следствием медицинской реформы стало закрытие заведений здравоохранения и увольнение медицинского персонала.

«В результате пенсионной реформы были увеличены пенсионный возраст и страховой стаж. Правительством практически провален евроинтеграционный процесс, игнорируются требования и рекомендации ЕС в части декриминализации законодательства, приведения избирательного законодательства к европейским стандартам, преодоление выборочного правосудия», - говорится в проекте постановления.

В нем также отмечено, что правительством не обеспечена реализация мероприятий по противодействию коррупции; активными темпами растет задолженность по заработной плате и социальным выплатам отдельным категориям населения.

«С начала 2013 года количество зарегистрированных безработных в Украине увеличились почти на 100 тысяч людей; сохраняется стабильная тенденция падения промышленного производства: в январе 2013 года - минус 3,2%, в феврале 2013 года - минус 6%», - говорится в документе.

Как известно, согласно законодательству, резолюция о недоверии Кабинету министров Украины считается принятой, если за это проголосовало большинство от конституционного состава Верховной Рады.

Следствие принятия Верховной Радой резолюции о недоверии Кабмину - отставка всего состава правительства.

Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза на протяжении дежурной сессии, а также на протяжении года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров Украины.