Горсовет в Луганской области проголосовал против вывешивания красных флагов

Однако представители КПУ и Партии регионов «продавили это решение на уровне райсовета, что противоречит Конституции Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода» и отметили, что обратятся по этому поводу в прокуратуру.

Как сообщил председатель Луганской областной организации ВО «Свобода» Артем Заика, Сватовский горсовет не поддержал проект постановления о вывешивании над государственными зданиями красных флагов. Депутаты мотивировали решение тем, что, согласно Конституции Украины, Закону Украины о государственной символике и разъяснениям Конституционного суда, поднятие красного флага противоречит Конституции Украины.

По его словам, шокированные таким «бунтом» горсовета местные депутаты приняли решение о вывешивании красных флагов на уровне Сватовского районного совета.

«Но это нарушение законодательства, поскольку, согласно статье 25 п. 1 Закона Украины «О местном самоуправлении», такое решение можно утверждать только на уровне отдельного населенного пункта, а не района. Очевидно, именно провал постановления на уровне города Сватово и побудил депутатов райсовета нарушить законодательство», - заметил А.Заика и добавил: «То, что местные советы принимают такие решения, вне сомнения свидетельствует о становлении другой политической реальности на Луганщине».

Он напомнил, что в прошлом году довольно много районов Луганской области отказались утверждать русский язык в качестве регионального, а теперь отказываются вывешивать красные флаги. «Решение же Сватовского райсовета, мало того, что незаконно, но и кощунственно, учитывая количество людей, которые пострадали от большевистской власти и инициированного ею геноцида украинцев – Голодомора, политических репрессий и т.п. В настоящее время известно о 381 человеке, замученном именно по политическим мотивам на территории Сватовского района», - добавил А.Заика.