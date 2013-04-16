ВР внесла в повестку дня расширение полномочий Счетной палаты

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 351 из 408 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, соответствующим решением депутаты направили соответствующий проект закона в Конституционный суд, чтобы получить заключение относительно соответствия его статьям 157 и 158 Конституции Украины.

Соответствующим законопроектом предлагается расширить компетенции Счетной палаты в части наделения ее полномочиями по осуществлению контроля за поступлениями в Государственный бюджет Украины, что даст возможность обеспечить полноценный контроль за выполнением Государственного бюджета Украины.

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 98 Конституции Украины, которая излагается в такой редакции: "Статья 98. Контроль от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата. Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом".