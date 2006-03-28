Давыдович не согласен с Витренко

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ считает неуместными заявления лидера блока «Народная оппозиция» Наталии ВИТРЕНКО о фальсификации подсчета голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Нет никакого вмешательства в информацию о подсчете голосов, и представители блока «Народная оппозиция» могут сверить эти данные с данными протоколов», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Н.ВИТРЕНКО заявила, что во время подсчета голосов избирателей власть пытается за счет голосов сторонников ее блока поднять результат Народного блока Литвина «Мы». Н.ВИТРЕНКО также предупредила о возможном проведении массовых акций протеста в связи с этим.

По словам Н.ВИТРЕНКО, главная цель «фальсификации» - не допустить ее блок в парламент. По ее словам, ситуация складывается таким образом, что в парламенте «возможную «оранжевую» коалицию - ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО-МОРОЗ» В.ЮЩЕНКО создавать «не хочет», и что для него «предпочтительнее» является коалиция «ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ-ЛИТВИН-МОРОЗ». «Вот почему, чтобы не делать коалицию с ТИМОШЕНКО, админресурс сейчас использует свои возможности, чтобы голоса блока Витренко «Народная оппозиция» перебросить на блок Литвина», - заявила Н.ВИТРЕНКО.