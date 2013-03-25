Коморовский еще верит в европерспективы Украины

Президент Польши Бронислав Коморовский на встрече с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком сегодня в Варшаве заверил его в поддержке евроинтеграции украинцев, но обратил также внимание на важность наличия соответствующего "политического климата" в Украине для подписания договора об ассоциации с Евросоюзом в этом году.

Об этом сообщил министр канцелярии польского Президент Яромир Соколовский со ссылкой на официальный сайт Б.Коморовского.

"Президент обратил внимание на важность политического климата в контексте решения Евросоюза о подписании договора об ассоциации еще в этом году, в частности о негативном влиянии на этот климат решения и способа лишения мандата Сергея Власенко", - сказал министр Б.Коморовского.

Он отметил, что подписание договора об ассоциации было главной темой, которую обсуждали во время своей встречи Президент Польши с Владимиром Рыбаком.

Согласно сообщению, Б.Коморовский подтвердил постоянную поддержку Польши евроинтеграции Украины и готовность оказать экспертную поддержку для внедрения в украинском государстве европейских стандартов.

Пресс-служба польского Президента также напомнила, что тема договора об ассоциации Украины с Евросоюзом в конце прошлой недели в Варшаве Б.Коморовский обсуждал с Президентом Украины Виктором Януковичем и Президентом Венгрии Яношем Адером, а еще раньше с лидером оппозиционной партии "Удар" Виталием Кличко.

Я.Соколовський добавил, что Президент Польши также поддержал идею Сейма и Верховной Рады Украины принять специальное заявление по случаю 70-тилетия Волынской трагедии.

Как сообщал УНИАН, В.Рыбак сегодня начал свой двухдневный визит в Польшу, в ходе которого, кроме двусторонних встреч, завтра примет участие в заседании парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины.