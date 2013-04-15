«Парк Киевская Русь» приглашает на первый в Украине международный турнир конных лучников

19-21 апреля впервые в Украине пройдет Международный турнир по верховой стрельбе из лука «Конный лучник Древнего Киева I».

В «Парк Киевская Русь» съедутся всадники из Украины, России, Беларуси, чтобы доказать свою меткость и ловкость и завоевать звание победителя турнира. В программе: дневные и ночные соревнования конных лучников, турнир пеших лучников, театрализованные представления, мастер-классы, развлечения и активные игры, зажигательные славянские хороводы.

«Изюминкой» программы станет живая коллекция лошадей лучших мировых исторических пород, показ которой состоится в рамках турнира. Благородные предки этих лошадей возили аристократов Запада и Востока, их скоростью и выносливостью восхищались во все времена. Во время фестиваля будут работать Княжеская конюшня, средневековые тир и костюмерная, ярмарка мастеров. Завершит праздник огненное шоу и фейерверк.

Цена входного билета - 100 грн, дети дошкольного возраста и школьники посещают Парк бесплатно, для пенсионеров действуют скидки на вход. «Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами, которые с 10:00 каждый час отправляются от станции м. Выдубичи или собственным транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов в субботу, 20 апреля, будет организован пресс-тур. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.