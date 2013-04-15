Возле Межигорья «Беркут» берет на карандаш активистов и журналистов (фото)

Об этом сообщает "Украинская правда".

На повороте стоит автозак с зарешеченными окнами.

Как пишет в своем Твиттере присутствующий на месте журналист Андрей Баштовый, милиция даже в шутку посигналили активистам.

В то же время, как пишет в своем твиттере журналист Наталья Тарасовская, беркутовец переписал данные всех прибывших.

Также на акцию приехала народный депутат Леся Оробец.

Как известно, 5 апреля суд запретил ДемАльянсу проводить протест относительно плохого состояния дорог в Украине перед офисом президента в Новых Петровцах.

11 апреля суд приговорил активиста Панова на 7 суток в изоляторе и еще трех демальянсивцив к штрафу 170 гривен за якобы проведение акции, которую запретили.

Хотя ребята и журналисты прибыли на место событий смотреть как ликвидируют последствия наводнения, отмечают в движении.

12 апреля активисты пришли в Межигорье требовать свободу Панову, считая незаконным решение о 7 суток ареста для него. Участники акции получили штраф в 170 гривен, а лидеру ДемАльянса Василию Гацько присудили 5 суток в изоляторе.

На сегодня в селе Новые Петровцы возле Межигорья запланирована акция протеста "Нас не испугать".